Erzurum’un kültür hafızasını anlatan 3 atlas hazırlandı!

Erzurum’da kültürel hafızayı güçlendirecek yeni bir çalışma daha hayata geçirildi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi’nden Erzurum’a bir kültürel hizmet daha geldi,üç önemli atlas hazırlandı.

28 Mart’ta dördüncü olağan genel kurulunu yaparak Murat Ertaş başkanlığında yeni yönetim kurulu oluşturan ve ilk olarak şehrin milli mücadelesinde, tarihinde ve hafızasında olup unutulmuş Erzurum Marşı’nı yeniden seslendirip kaydını milyonlarla paylaşan TDED Erzurum şimdi de şehrin sosyo-kültürel tarihini, Erzurum’un hinterlandını ve şehir kimliğinin etkileşim coğrafyasını gösteren üç önemli atlas hazırladı.

Önemli bir çalışma

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş bir Erzurum türküsü olan ve geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında Türk milletinin gönül coğrafyasını anlatırken ‘bir Erzurum türküsü’ deyip örnek verdiği "Nasıl Methedeyim Sevdiğim Seni" türküsünde geçen illerin haritasını, tüm Türk dünyasında bilinen ve hikâyenin tüm varyantlarında en önemli şehir olan Kerem ile Aslı hikâyesinde Aslı’nın ardından Âşık Kerem’in yol aldığı güzergâhı gösteren haritayı ve Erzurumlu Emrah’ın Anadolu’da dolaştığı yerleri gösteren haritayı kıymetli bir ekiple titizlikle şekillendirdiklerini ve Erzurumluların istifadesine sunacaklarını söyledi.

Coğrafya için önemli üç eser

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş sözlerine şöyle devam etti: "Geçen hafta Erzurum Marşı’nı tüm Erzurumlulara ve yeni nesle hatırlatan video çalışmamız olmuştu. Erzurum Marşı sosyal paylaşım sayfalarında, şehir portallarında toplamda bir milyondan fazla izlendi. Şimdi de şehrimize üç kültür atlası hazırladık. Yolların ve suların başkenti, kavşak şehir Erzurum bulunduğu jeopolitik konum itibariyle tarih boyunca Türkistan’dan Hicaz’a ve Maşrık dediğimiz Kuzeybatı Afrika’ya kadar gönül coğrafyamızla irtibatlı şehir olmuştur. Bunu en iyi gösteren ise halk kültürü öğeleridir. Türkülerimiz, aşıklarımız, onların çığırdığı türküler Erzurum’un dil, kültür ve etkileşim coğrafyasını gösteren önemli vesikalardır. Bu şuurla üç atlas hazırladık. Âşık Kerem Atlası, Erzurumlu Emrah Atlası, Nasıl Methedeyim Sevdiğim Seni Türküsünün Atlası… Biz türkülerimizi bir antropolog titizliğiyle inceliyoruz. Şehrimizin ruh ve gönül dünyasını oluşturan türkülerin görsel çalışmayla somutlaştırarak yeni neslin hafızasında kalıcı iz bırakmasını ve tüm Erzurumluların yaşadıkları şehrin büyüklüğünü ve önemini daha iyi fark etmelerine yardımcı olmasını amaçladık. Emek veren arkadaşlarıma, TDED Erzurum ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. TDED Erzurum olarak yeni yönetimimizle şubemizin 10. yılı çalışmaları devam edecek ve şehrimize yeni sürprizlerimiz olacak inşallah."