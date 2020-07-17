Erzurum'un Aziziye Belediyesi, koronavirüse termal kameralı önlem aldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye Belediyesi, belediye hizmet binaları ile şantiye binalarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı termal kameralarlatedbir aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı yerel yönetimlerin sıkı tedbirleri devam ediyor.

Daha önce vatandaşın yoğun olarak bulunduğu pazar yerleri ve ana arterlerde dezenfeksiyon sistemleri ile atık konteynerleri yerleştiren belediye, yeni bir çalışmaya imza attı.

Ilıca ve Selçuklu mahallelerinde bulunan belediye hizmet binaları ile şantiye binalarına konulan termal kameralar sayesinde Kovid-19 şüphesi taşıyan vatandaşların ateşleri ölçülerek salgına karşı önlem alınıyor.

Vatandaşların ateşlerini sesli olarak ifade eden kamera sistemi, maske takmayan vatandaşları da uyarıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye olarak virüsle mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Belediye olarak pandeminin ortaya çıkmasının ardından tüm imkanlarını seferber ettiklerini aktaran Orhan, "Kovid-19'la mücadelede teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanma arzusu içindeyiz. Arkadaşlarımızın bu konuda kontrolü daha hızlı, kolay ve sağlıklı yapması için bu cihazları aldık. Bunların mobil olanları da var. Onları da pazar yerleri, kalabalık yerler ya da izin alınmış organizasyonlara götürüyoruz." ifadelerini kullandı.