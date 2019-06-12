0553 313 94 23

Erzurum’un 9 ürünü coğrafi işaret alırken, 7 ürünü de tescil bekliyor

Erzurum’un 9 ürünü coğrafi işaret alırken, 7 ürünü de tescil bekliyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:50
Erzurum’un 9 ürünü coğrafi işaret alırken, 7 ürünü de tescil bekliyor

Erzurum’un 9 ürünü coğrafi işaret alırken, 7 ürünü de tescil bekliyor. TÜRKPATENT verilerine göre, Coğrafi işaret alan ürünlerin 7’sini gıda ürünleri oluşturuyor. Tescil bekleyen ürünlerin de 7’si gıda ürünü.


TÜRKPATENT VERİLERİ


Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre Erzurum ait 9 ürün coğrafi işarete sahip bulunuyor. Bu ürünler, Erzurum Civil Peyniri, Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı, Erzurum Kadayıf Dolması, Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir), Erzurum Su Böreği, İspir Kuru Fasulyesi, Karnavas Dut Pekmezi, Oltu Cağ Kebabı ve Oltu Taşı olarak sıralanıyor.


BAŞVURU AŞAMASINDAKİ ÜRÜNLER


TÜRKPATENT açıklamasına göre Erzurum’dan 7 ürün coğrafi işaret tescili bekliyor. Başvurusu yapılan ürünlerin 6’sı İspir ilçesine ait bulunuyor. Başvuru aşamasındaki ürünler arasında; Haris Eriği Dolması, İspir Balı, İspir Gobdini, İspir Kaymağı, İspir Kuru Peyniri, İspir Kurun Peyniri ve Narman Şeker Fasulyesi yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muratpaşa, Kaleiçi’yle Moskova’da
    1. Muratpaşa, Kaleiçi’yle Moskova’da
    2. YKS'ye katılacak adaylara "kimlik..
    3. Tunuslular AB ile imzalanacak serbest..
    4. Freni tutmayan kamyonet devrildi
    5. Sanal ortaklık cinayetle bitti
    6. İletişimsizliği anlatan heykel..
    7. Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de..
    8. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe..
    9. Mayıs ayının en popüler takımı..
    10. Bakan Kurum Esenyurt’taki konut..
    11. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun..
    12. Sakarya Üniversitesi profesör, doçent..
    13. Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı..
    14. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    15. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    16. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    17. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    18. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    19. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    20. Ardahan’da heyelan paniği
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı