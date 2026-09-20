Erzurum'un 39 yaşındaki 'Dadaş Pirana'sı bir neslin çocukluk hatırası oldu

Erzurum'da "Dadaş Pirana" adıyla tanınan yaklaşık 4 kilogram ağırlığında, 60 santimetre boyundaki pirana 39 yıldır yaşıyor. Balığa ilk olarak Dadaş Sineması civarında bulunan Yaşar Akvaryum'da bakılmaya başlandığı ve burada 31 yıl yaşadığı belirtilirken, son 8 yıldır bakımını Mumcu Caddesi'nde esnaflık yapan Kamil Elmalı üstleniyor.

Kentte bir neslin çocukluğundan bu yana bildiği balık, özel olarak yaptırılan akvaryumunda yaşamını sürdürüyor. Yaşı nedeniyle Türkiye'nin ve dünyanın bilinen en yaşlı piranaları arasında gösterildiği belirtilen pirana, kent sakinlerinin yanı sıra Erzurum'u ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor. Dadaş Pirana'ya zaman zaman cağ kebabı ve doğum günü pastası gibi sembolik ikramlar da sunuluyor.

"O benim çocukluk aşkım"

Balığın sahibi ve bakıcısı olduğunu söyleyen Elmalı, önceki dönemi şöyle anlattı: "Yaşar Akvaryum vardı, Yaşar amcamız rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. İşte Yaşar amcamızın dükkânındaydı, 31 yıl o baktı. Sonrasında da 8 yıldır da bizle beraber."

Balıkla bağını ilkokul yıllarına dayandıran Elmalı, "Tabii çocukluk aşkım benim, bu ilkokulda gittiğim zaman tanışmıştım ilk bunla. Yani Erzurum'da bir nesil bu balığımızı bilir" dedi. Elmalı, "Şimdiden sonra da asla bırakmam artık" ifadesini de kullandı.

"İnşallah 40'ı görür"

Elmalı, balık için yaptıkları kutlamaları da aktardı: "Bazen espri olsun diye işte cağ kebabı veriyoruz, bazen işte doğum günü pastası kesiyoruz. İşte inşallah bu sene de değişik bir şey yaparız. İnşallah 40'ı görür bu."

Beslenme düzenine ilişkin ise Elmalı şunları söyledi: "Kuru yemle besliyoruz. Yani normalde et de versek yer, pirana sonuçta. Ama işte şimdi akvaryumu çok pislenmesin diye kuru yemle besliyoruz. Cağ kebabı da işte veriyoruz arada."

Balığın huysuzlandığı anları da anlatan Elmalı, "Bazen canı sıkıldığı zamanlar işte bakıyoruz saldırganlaştı, o an hemen bir cağ kebabı getiriyoruz, biraz sakinleşiyor" diye konuştu.