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Erzurumspor'un Antalya kampı başladı

Mavi-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya'da kampa girerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:52
Erzurumspor'un Antalya kampı başladı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya kampı başladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, ligde ikinci yarı öncesi Antalya'da yapacağı hazırlıklar kapsamında dün akşam Belek'te toplandı.

Erzurum temsilcisi, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yaptığı ilk antrenmanda salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Antalya'da 8 Ocak'a kadar kamp yapacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun 18. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:52
  1. Antalya
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. kamp
  4. Spor Toto Süper Lig

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