Erzurumspor'u Hamza Hamzaoğlu çalıştıracak
Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.05 Mart 2019 Salı 09:33
Öğle saatlerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni hocasını buldu. Erzurumspor, tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile el sıkıştı.
Mavi-beyazlı takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Hamzaoğlu son olarak 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'u çalıştırmıştı.
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