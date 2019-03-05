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Erzurumspor'u Hamza Hamzaoğlu çalıştıracak

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

05 Mart 2019 Salı 09:33
Erzurumspor'u Hamza Hamzaoğlu çalıştıracak

Öğle saatlerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni hocasını buldu. Erzurumspor, tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile el sıkıştı.

Mavi-beyazlı takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Hamzaoğlu son olarak 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:33
  1. Erzurumspor Kulübü
  2. Hamza Hamzaoğlu
  3. Mehmet Özdilek
  4. Erzurumspor
  5. Antalyaspor
  6. Twitter

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