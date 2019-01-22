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Erzurumspor'dan göğüs reklamı anlaşmazlığı açıklaması

- Mavi-beyazlı kulübün açıklamasından:"Adımızı kullanarak reklamını yapmaya devam eden Anka Jeneratör firması hakkında, hem Emrehan Organizasyon hem de kulübümüz tarafından hukuki süreç başlatılmış bulunmaktadır"

22 Ocak 2019 Salı 18:04
Erzurumspor'dan göğüs reklamı anlaşmazlığı açıklaması


ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, göğüs reklamı konusunda anlaşmazlık yaşanan Anka Jeneratör firması hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 Ağustos 2018 tarihinde, 2018-2019 futbol sezonuna ilişkin reklam haklarının pazarlanması konusunda Emrehan Organizasyon'la protokol imzalandığı kaydedildi.

Göğüs reklamıyla ilgili sözleşme yapılan Anka Jeneratör'ün, yükümlülüklerini yerine getirmediği ileri sürülerek, "12 Aralık 2018 tarihli reklam sözleşmesinde kararlaştırılan ve üzerine düşen taahhütleri yerine getirmediğinden, Emrehan Organizasyon'un talebi doğrultusunda, kulübümüz tarafından Anka Jeneratör'ün göğüs reklamının kullanılmaması kararı alınmıştır." denildi.

Konuyla ilgili yargıya gidildiği vurgulanırken, "Adımızı kullanarak reklamını yapmaya devam eden Anka Jeneratör firması hakkında, hem Emrehan Organizasyon hem de kulübümüz tarafından hukuki süreç başlatılmış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 18:04
  1. Anka Jeneratör
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Emrehan Organizasyon

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