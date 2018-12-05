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Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:03
Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Erzurum'da kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda mavi-beyazlı futbolcular daha sonra pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan Siphiwe Tshabalala'nın koşu ile tamamladığı antrenman yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü.

Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:03
  1. Erzurum
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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