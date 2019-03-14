Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - Galatasaray maçında sakatlanan Rashad Muhammed 10 gün sonra takımla çalıştı



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Mavi-beyazlı futbolcuların, dar alanda taktik ağırlıklı pas ve şut çalışması ile sonlandırdığı antrenmanda Egemen Korkmaz yer almadı.

Süper Lig'in 24. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan Rashad Muhammed ise 10 gün sonra takımla ilk antrenmanına çıktı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.





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