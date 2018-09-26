Erzurumspor'da Mehmet Özdilek bombası!
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör arayışlarına hız vermeden devam ediyor.26 Eylül 2018 Çarşamba 13:05
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarına hız verdi.
Erzurumspor kurmayları son olarak Konyaspor'u çalıştıran Mehmet Özdilek'i gündemine aldı. Tecrübeli teknik adamında Erzurumspor'a sıcak baktığı öğrenildi.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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