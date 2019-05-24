Erzurumspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 5'e 2 dar alanda top kapma ve taktik çalışmalar ile tamamladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan İbrahim Akdağ, Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Rashad Muhammed katılmadı. Bu antrenman ile Erzurum'daki hazırlıklarını tamamlayan mavi-beyazlılar, yarın uçakla Kayseri'ye gidecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın Kayseri'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



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