Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine resmen Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı. Erzurum ekibi, deneyimli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. BB Erzurumspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun" denildi.

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