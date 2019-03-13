Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanı dar alanda taktik ağırlıklı pas çalışması ile tamamladı. Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Rashad Muhammed idmanda yer almadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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