0553 313 94 23

Erzurumspor, Sivasspor maçında "Taraftar"ını göğsünde taşıyacak

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçta giyeceği formalarında 'Taraftar' yazısı olacak

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:39
Erzurumspor, Sivasspor maçında "Taraftar"ını göğsünde taşıyacak


ERZURUM - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu müsabakada formasında "Taraftar" yazısıyla sahaya çıkacak.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 5 Ocak 2018'de göreve başlayan yönetim kurulunun önünde duran en önemli konulardan birinin forma göğüs reklamı olduğu belirtildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda önceki sponsorlar ile gerekli fesih işlemlerinin gerçekleştirildiği ve forma göğüs reklamının tekrar kulüp uhdesine alındığının kaydedildiği açıklamada, Süper Lig'in 23. haftasından itibaren futbol takımının yeni göğüs reklamı ile maçlara çıkacağı aktarıldı.


- Futbolcular "Taraftar"ı göğsünde taşıyacak


Açıklamada, kulüp başkanı Hüseyin Üneş'in yaptığı görüşmeler sonucu kulübe ekonomik olarak katkı sağlayacak yeni göğüs reklamı firması ile varılan anlaşmanın detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacağı da belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig'in 22. haftasında göğüs reklamı sponsorumuz 'Taraftar' olacak. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde bu kulübün her şeyi büyük Erzurumspor taraftarını onore etmek için Sivasspor maçına 'Taraftar' yazısıyla çıkacağız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:39
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. sponsor
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. taraftar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
    1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
    2. Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu,..
    4. Gürer: "Tarım politikaları değişmeli"
    5. "İstanbul'da trafik sorununu çözerim"
    6. İsrail’e Mavi Marmara şoku
    7. Hersek Lagünü doğa fotoğrafçılarının..
    8. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    9. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    10. Erdoğan'a suikast timinin makineli..
    11. Bakan müjdeyi verdi! Tam 1,5 milyar..
    12. Göztepe, Kayserispor maçına hazır
    13. Hayvancılık işletmeleri tarımsal..
    14. Toplu taşımada şüpheli paket alarmı
    15. Mersin Barosu, TEMA’nın LAW..
    16. Tokat’ta domates tanzim satış..
    17. Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
    18. Kaldırımda yürüyen yaşlı adama Pitbull..
    19. Çocuklarının önünde karısını öldürdü
    20. Sulamada dünya çapında keşif
    21. Bakan Pakdemirli, Aydın’da 1.5..
    22. Erzurumspor, Sivasspor maçında..
    23. Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası..
    24. Mustafa Sarıgül: “DSP’nin başarısı..
    25. Sina'da çatışma... Mısırlı 15 asker..
    26. "DEAŞ'ın elindeki son yer de ele..
    27. "O bir melekti, benim kınalı kuzumdu"
    28. "Cumhur İttifakı'nı milletin bekası..
    29. Çiftçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor
    30. "Ozan Arif" son yolculuğuna uğurlandı
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü