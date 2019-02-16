Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Peki, Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?16 Şubat 2019 Cumartesi 15:17
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Peki, Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 22. hatasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivasspor arasında oynanacak olan mücadele 17 şubat Pazar saat 13.30'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Sivasspor çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
Ligde son üç maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1, evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında seriyi bozmamak istiyor.
Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira, Sergio Rochet ile Gabriel Torje'nin sakatlığı bulunurken, savunma oyuncusu Ziya Erdal ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte ayrıca Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Erzurumspor Sivasspor muhtemel 11'ler
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Sehic- Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Jasmin Scuk, Taylan, Rashad Muhammet, Obertan, Edouk, Opseth
Sakat: Tolga
Demir Grup Sivasspor
Tolgahan- Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Diabate, Hakan, Ndinga, Rybalka, Emre, Kone
Sakat: Torje
Cezalı: Ziya
Süper Lig 22. hafta maç programı
15 ŞUBAT CUMA
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
16 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
17 ŞUBAT PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
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