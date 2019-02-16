Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Peki, Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Peki, Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 22. hatasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivasspor arasında oynanacak olan mücadele 17 şubat Pazar saat 13.30'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Sivasspor çıkışını sürdürmeyi hedefliyor Ligde son üç maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1, evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında seriyi bozmamak istiyor. Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira, Sergio Rochet ile Gabriel Torje'nin sakatlığı bulunurken, savunma oyuncusu Ziya Erdal ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte ayrıca Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Erzurumspor Sivasspor muhtemel 11'ler Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sehic- Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Jasmin Scuk, Taylan, Rashad Muhammet, Obertan, Edouk, Opseth Sakat: Tolga Demir Grup Sivasspor Tolgahan- Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Diabate, Hakan, Ndinga, Rybalka, Emre, Kone Sakat: Torje Cezalı: Ziya Süper Lig 22. hafta maç programı 15 ŞUBAT CUMA 20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya) 16 ŞUBAT CUMARTESİ 13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar) 16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker) 17 ŞUBAT PAZAR 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park) 19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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