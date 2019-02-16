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Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Peki, Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:17
Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Peki, Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Erzurumspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 22. hatasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivasspor arasında oynanacak olan mücadele 17 şubat Pazar saat 13.30'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Sivasspor çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Ligde son üç maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1, evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında seriyi bozmamak istiyor.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira, Sergio Rochet ile Gabriel Torje'nin sakatlığı bulunurken, savunma oyuncusu Ziya Erdal ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. 

Kırmızı-beyazlı ekipte ayrıca Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Erzurumspor Sivasspor muhtemel 11'ler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Sehic- Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Jasmin Scuk, Taylan, Rashad Muhammet, Obertan, Edouk, Opseth

Sakat: Tolga

Demir Grup Sivasspor

Tolgahan- Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Diabate, Hakan, Ndinga, Rybalka, Emre, Kone

Sakat: Torje

Cezalı: Ziya

Süper Lig 22. hafta maç programı

15 ŞUBAT CUMA

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 ŞUBAT PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:17
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Bursa
  7. Ankara
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