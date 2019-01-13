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Erzurumspor, forvet transferine kilitlendi

- Süper Lig'in ilk yarısında santrforları Ridge Munsy ve Lennart Thy'den sadece 1 gol katkısı alabilen mavi-beyazlı ekipte öncelik forvet transferinde - Kulüp başkanı Hüseyin Üneş:"Özellikle forvet ihtiyacımız olduğunu herkes biliyor"

13 Ocak 2019 Pazar 11:10
Erzurumspor, forvet transferine kilitlendi


ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Spor Toto Süper Lig'de sezon öncesi transfer edilen iki forvetinden ilk yarıda sadece 1 gol katkısı alabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef, bu mevkiye takviye yaparak gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk yarıyı 16 puanla 16. sırada tamamlarken, bu dönemde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Mavi-beyazlı ekibin ilk yarıda kaydettiği 16 golün 14'ü kendi oyuncularından, 2'si ise rakip oyuncuların ters vuruşlarından gelirken, Ridge Munsy ve Lennart Thy'den oluşan forvet hattı adeta sessiz kaldı.

Erzurum temsilcisinin forvet oyuncularından kazandığı tek golü, 16. haftada 2-2 eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe maçında Thy kaydetti.

İlk yarıda 403 dakika süre bulan Lennart Thy'nin mukavelesi, devre arasına girilmesinin ardından feshedildi.

Aynı mevkide görev yapan santrfor Ridge Munsy ise ligin ilk yarısında sahaya çıktığı karşılaşmalarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.

Takımın defans ve forvet hattında yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulunduran kulüp yönetimi, teknik heyetten gelen transfer raporu doğrultusunda eksiklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


- Üneş: "En büyük eksiğimiz forvet"


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımdaki eksikleri tespit ettiklerini ve bunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişmeler olacağını dile getiren Üneş, şunları kaydetti:

"Futbol kamuoyunun takımımızla ilgili tespitleri biliniyor. Takımımızdaki en büyük sıkıntının ne olduğunu da söylüyorlar. Bizler de eksiklerimizin ne olduğunu iyi biliyoruz. Özellikle forvet ihtiyacımız olduğunu herkes biliyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sadece o pozisyonda değil ama en büyük eksiğimizin forvet olduğunu söyleyebilirim."

Üneş, mavi-beyazlı takımdaki eksikleri nokta nokta bildiklerine işaret ederek, "Belli bölgelerde ihtiyaçlarımız var. Bunlarla alakalı çalışmaları yaptık. Önümüzdeki günlerde bunları şekillendireceğiz. Takımın ihtiyaçlarının farkındayız. Yapılacak transferlerle ilgili sayı vermek çok doğru olmaz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:10
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  3. Hüseyin Üneş
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  5. transfer

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