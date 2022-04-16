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Spor Erzurumspor deplasmanda güldü
Spor

Erzurumspor deplasmanda güldü

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Boluspor, sahasında karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0’lık skorla mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 22:51:00 -
Erzurumspor deplasmanda güldü

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan hem düşme hattını hem de play-off potasını yakından ilgilendiren kritik müsabakada kazanan 2-0'lık skorla Erzurum temsilcisi oldu.

Erzurum temsilcisine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Martin Hasek ve 75'te Eren Tozlu kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 50'ye yükselten Doğu Anadolu temsilcisi maç fazlası ve averajla 5. sıraya yükseldi.

Sahasında oynadığı kritik müsabakadan puansız ayrılan Boluspor ise 35 puanda kaldı ve haftayı 17. sırada tamamladı.

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