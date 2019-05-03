0553 313 94 23

Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını bitirdi

Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile yarın sahasında karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

03 Mayıs 2019 Cuma 19:00
Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını bitirdi

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde yapılan antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Mavi-beyazlı futbolcuların 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik ağırlıklı çalıştıkları antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Tedavileri devam eden Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan'ın katılmadığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Erzurum temsilcisi, kampa girdi. Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçta Bursaspor'u konuk edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 19:00
  1. Erzurum
  2. Bursa
  3. HABER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toyota’dan otonom mobilite girişimlerine 100 milyon dolarlık yeni kaynak
    1. Toyota’dan otonom mobilite..
    2. Sultanbeyli’den Eyüp Sultan’a nasıl..
    3. Uçuş yapanlar bu habere dikkat! İşte..
    4. GÜNCELLEME - Taziyeden dönenleri..
    5. “Teşrif-i Konya” etkinlikleri başladı
    6. Trump ve Putin 1 saatlik telefon..
    7. KPSS için "sıkça sorulan sorular ve..
    8. Trabzonspor, Calep Ekuban’ın..
    9. "Kafanı kuma gömmüşsün, dünyadan..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı..
    11. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
    12. (Düzeltme) Dr. Tansu Barış Mahmutoğlu,..
    13. Trabzonspor Caleb Ekuban'ın..
    14. Bahtsız yaşlı adam bir günde 2 kaza..
    15. Fenerbahçe'de Neustadter'e 3 ay sonra..
    16. Oktay'dan Tuyan ailesine başsağlığı..
    17. Otogardan Eyüp Sultan'a nasıl gidilir
    18. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    19. "İnovatif ve katma değerli ürün..
    20. Dışişleri'nden NATO'ya sert tepki!
    21. 3 bin 133 ağaç kurul kararıyla..
    22. Gümüşhane’de Engelliler Haftası..
    23. Galatasaray genç futbolcuyu takip ediyor
    24. Başkan Yanmaz mağduriyeti ortadan..
    25. Apartmanda çıkan yangın paniğe neden..
    26. 6 katlı apartmanın çatısı alev alev..
    27. Tatil beldesi Akçakoca’da parklar..
    28. Terim ödül töreni sonrası devreye girdi!
    29. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde..
    30. Belediye ekipleri saha çalışmaları..
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu