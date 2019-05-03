Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını bitirdi
Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile yarın sahasında karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.03 Mayıs 2019 Cuma 19:00
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde yapılan antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Mavi-beyazlı futbolcuların 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik ağırlıklı çalıştıkları antrenman yaklaşık bir saat sürdü.
Tedavileri devam eden Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan'ın katılmadığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Erzurum temsilcisi, kampa girdi. Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçta Bursaspor'u konuk edecek.
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