Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Düşme potasında bulunanan iki takımın maçında taraftar üç puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak. Peki, Erzurumspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Erzurumspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve Bein Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.