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Erzurumspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

27 Kasım 2018 Salı 15:17
Erzurumspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Antrenmana eksiksiz katılan mavi-beyazlılar, 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:17
  1. Bursaspor
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. hazırlık
  4. maç

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