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Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten birlik çağrısı

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş:"Şehir olarak başarılı ve Süper Lig'de kalıcı olmak istiyorsak, yediden yetmişe herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor"

17 Ocak 2019 Perşembe 18:59
Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten birlik çağrısı


ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, şehir olarak başarılı ve Süper Lig'de kalıcı olmak için yediden yetmişe herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünü ziyaret ederek 5 Ocak'ta kulüp başkanlığına seçilen Üneş'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Taşkesenligil, mavi-beyazlı takımın 19 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Atiker Konyaspor maçını kazanarak ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayacağına inandığını belirtti.

Kulüp başkanı Üneş ise Taşkesenligil ve ekibinin ziyaretinden memnun olduğunu kaydederek, yönetim olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren büyük bir heyecan ve şevkle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Başarı için birliktelik çağrısında bulunan başkan Üneş, şunları kaydetti:

"Şehir olarak başarılı ve Süper Lig'de kalıcı olmak istiyorsak, yediden yetmişe herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Siyasilerimiz, bürokratlarımız, taraftarımız ve basınımız ile bütünlük içinde olursak başarı zaten kendiliğinden gelecektir. Zaten taraftarımızın takımına olan ilgisini dünyada bilmeyen kalmadı. Ayrıca şehirde çok şanslıyız ki bir sporsever Valimiz ve Belediye Başkanımız var. Bu bağlamda tüm Erzurumluları desteğe çağırıyorum. Şimdiden tüm taraftarlarımızı Atiker Konyaspor ile oynayacağımız hayati maça davet ediyorum."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:59
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş
  2. Erzurum
  3. Fuat Taşkesenligil

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