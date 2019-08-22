2018-2019 sezonu Süper Lig’de mücadele eden ancak küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yardım kampanyası düzenledi. Erzurumspor bağış kampanyası büyük ses getirdi. Peki Erzurumspor bağış kampanyası ne kadar forma satıldı?

2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele eden Erzurumspor yöneticileri, kulübü yeniden Süper Lig’e çıkarmak için harekete geçti. Erzurumspor kulübe ne kadar bağış yapıldığıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Öte yandan gecede 80 bin adet forma satıldı.