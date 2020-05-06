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Aktüel

Erzurumlular yağmura aldırış etmedi, şemsiyesini alan pazara koştu

Erzurumlu vatandaşlar etkili olan sağanak yağmura rağmen maskelerini takıp, şemsiyelerini alarak pazarlara akın ettiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:08:22 -
Erzurumlular yağmura aldırış etmedi, şemsiyesini alan pazara koştu

Erzurumlu vatandaşlar etkili olan sağanak yağmura rağmen maskelerini takıp, şemsiyelerini alarak pazarlara akın ettiler. Polisler ise halk pazarındaki vatandaşlara sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu.


Korona virüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirler kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasından 2 gün önce ise vatandaşlar maskelerini takarak pazar alışverişine çıktı. Hem iftarlık alışveriş yapan, hem de hafta sonu kısıtlamasını düşünen Erzurumlulara yağmurda engel olmadı. Vatandaşlar sağanak yağmura rağmen şemsiyeleriyle alışveriş yapmaya devam etti. Pazarcılar ise kurdukları çadırlarla ürünlerini korumaya çalıştı.


Öte yandan, pazarlara maskesiz girmenin yasak olması sebebiyle vatandaşlar maskelerini taktıktan sonra pazar alanlarına alınıyor. Halk pazarlarının girişinde bekleyen polis ekipleri alışveriş için gelen vatandaşlara maske takmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Maske takmayan kişiler ise pazar yerlerine alınmıyor.


Pazar yerine alınan vatandaşlarda polis ekiplerince sosyal mesafeyi korumaları açısından uyarılıyor. Pazar esnafı ise alışveriş yapacak olan müşterilerin ürünlere dokunmasına izin vermiyor.

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