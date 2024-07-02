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Yaşam Erzurumlu kaşiften serinleten icat
Yaşam

Erzurumlu kaşiften serinleten icat

Yeniakit Publisher
2024-07-02 17:59:00 -
Erzurumlu kaşiften serinleten icat

Erzurum'da yaşayan Ebubekir Taşbaşı, sıcak havalara karşı serinleten bir icat geliştirdi.

Erzurum'da bir kaşif, sıcak yaz günlerinde serinleten bir buluşun altına imza attı.

Yaptığı birbirinden ilginç buluşlarıyla bilinen Ebubekir Taşbaşı, sıcakların etkili olduğu bu günlerde soğutmalı fes yaparak dikkatleri üzerine çekti. Ürünlerinin tanıtımını bizzat Erzurum'un en işlek yerlinden birisi olan Yakutiye Kent Meydanı'ndan yapan ve yöre insanı tarafından 'Dadaş kaşif' olarak bilinen Taşbaşı ilgi odağı oldu. Zaman zaman komik anların ve gülüşmelerin yaşandığı buluşların tanıtımında fesi deneyen vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

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