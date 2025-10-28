  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Erzurum’dan yürek yakan haber
Yerel

Erzurum’dan yürek yakan haber

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Erzurum’dan yürek yakan haber

Erzurum’dan Kars’a ördek avlamak için gelen babasının kaza kurşununa hedef olan oğlu toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum’un Oltu ilçesinden Kars’ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup, ördek avlamak için avlanmaya başladı. Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.’yı (16) kazara vurdu.

Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından baba M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış ve olayda kullanılan tüfeğe de el konulmuştu. Babasının kaz kurşununa hedef olan M.A.K. için bu gün bir cenaze töreni yapıldı ve dualarla Artvin’in Kemal Paşa ilçesinde toprağa verildi.

Bayburt’un tarihi Erzurum’da mı kalacak?
Bayburt’un tarihi Erzurum’da mı kalacak?

Kültür - Sanat

Bayburt’un tarihi Erzurum’da mı kalacak?

Nesli tükenmek üzere olan o hayvan Erzurum’da görüldü
Nesli tükenmek üzere olan o hayvan Erzurum’da görüldü

Yerel

Nesli tükenmek üzere olan o hayvan Erzurum’da görüldü

Erzurum’da geceyi sallayan sarsıntı! Palandöken’de panik dolu anlar
Erzurum’da geceyi sallayan sarsıntı! Palandöken’de panik dolu anlar

Gündem

Erzurum’da geceyi sallayan sarsıntı! Palandöken’de panik dolu anlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23