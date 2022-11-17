  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Erzurum'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Yerel

Erzurum'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Erzurum'da, yolcu otobüsü, 3 tır ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 11:25:00 -
Erzurum'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Erzurum-Ağrı kara yolunun Hamamdere mevkisinde, sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle Cemil S., Hümmet E. ve Vecdi K. idaresindeki 3 tır ile Mehmet T.'nin kullandığı yolcu otobüsü ve Zafer B. yönetimindeki 25 HH 346 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sıkışarak ağır yaralanan otobüs sürücüsü Mehmet T. ile araçlardaki hafif yaralı oldukları öğrenilen Hurşit Y., Şule T., Fevzi B. ve Vahap B. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü Vecdi K., yolun karşısından bir aracın kendisine selektör yaptığını, frene bastığında yerin buz olması nedeniyle aracın kaydığını belirterek, "Yolun sağ tarafına geçecektim ama otobüsün yolcuları aşağı inmişti. Ya yolculara ya da bariyerlere vuracaktım. Ben de bariyerlere vurdum. Sonra otobüsün vurduğu kamyonun arkasına çarptım. Kazada en son ben aralarına girdim ama fren tutmadı. Yolcular yerdeydi, üzerine gitsem bir kişi değil 20 kişi vardı" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23