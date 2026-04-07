Yıldırım düştü: 5 inek telef oldu
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yıldırım isabet eden 5 inek telef oldu.
Olay, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, otlamak için arazide gezen büyükbaş hayvanlarının olduğu bölgeye yıldırım isabet etti.
Yıldırım çarpması sonucu 5 büyükbaş inek, telef oldu.
Hayvanlarının telef olduğunu gören besiciler, durumu yetkililere bildirerek zarar tespiti yapılmasını talep etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23