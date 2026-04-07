Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Futbol dünyası, Mircea Lucescu’nun ölüm haberiyle sarsıldı. Romanya Milli Takımı kampında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Lucescu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Mircea Lucescu kimdir?

29 Temmuz 1945’te Romanya’nın başkenti Bükreş’te dünyaya gelen Mircea Lucescu, futbolculuk döneminden teknik direktörlüğe uzanan kariyeri boyunca Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Orta sahadaki oyun aklı, sahadaki liderliği ve yıllar içinde kurduğu disiplinli futbol düzeniyle öne çıkan Lucescu, yalnızca kulüp takımlarında değil milli takım düzeyinde de iz bırakan bir kariyer kurdu. Romanya futbolunun önemli figürlerinden biri haline gelen deneyimli isim, farklı ülkelerde üstlendiği görevlerle uzun yıllar futbol dünyasının merkezinde kaldı.

Mircea Lucescu’nun futbolculuk kariyerinde en çok öne çıktığı adreslerden biri Dinamo Bükreş oldu. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Lucescu, kısa sürede takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi. Sahadaki oyun zekası ve yönlendirici yapısıyla dikkat çeken Lucescu, Romanya Milli Takımı’nda da kaptanlık görevini üstlendi. 1970 Dünya Kupası’nda ülkesini temsil eden deneyimli isim, futbolculuk yıllarında edindiği birikimi ileride teknik direktörlük kariyerine taşıdı.

1979 yılında teknik adamlık kariyerine başlayan Lucescu, kısa sürede Romanya futbolunda dikkat çeken bir yükseliş yaşadı. 1980’li yılların başında Romanya Milli Takımı’nın başına geçen deneyimli çalıştırıcı, genç ve hareketli bir kadro kurarak ülkesini Euro 1984’e taşıdı. Bu başarı, Romanya’nın Avrupa Şampiyonası sahnesindeki ilk önemli adımı olarak kayda geçti. Lucescu’nun bu dönemde özellikle disiplinli oyun anlayışı ve taktik esnekliği öne çıktı.

1990’lı yıllarla birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açan Lucescu, bu kez Avrupa’nın en zorlu liglerinden biri olan Serie A’da görev almaya başladı. Pisa, Brescia ve Reggiana gibi kulüplerde çalışan deneyimli teknik adam, özellikle Brescia döneminde oyuncu gelişimine verdiği önemle dikkat çekti. 1998 yılında Inter’in başına geçmesi ise kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri oldu. Bu görev uzun sürmese de Lucescu’nun Avrupa futbolundaki ağırlığını artıran adımlardan biri olarak öne çıktı.

Türkiye dönemi

2000 yılında Fatih Terim’in İtalya’ya gitmesiyle Galatasaray’ın başına geçen Mircea Lucescu, Türkiye kariyerine daha gelir gelmez önemli bir başarı sığdırdı; sarı-kırmızılı ekip, UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid’i uzatmalarda 2-1 yenerek tarihinde ilk kez bu kupayı kazanırken, Lucescu da Avrupa’daki ilk büyük kupasını elde etti. İlk sezonunda lig şampiyonluğunu son haftalarda Fenerbahçe’ye kaptırsa da Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale taşıdı, Türkiye Kupası’nda ise takım yarı finalde yine ezeli rakibine penaltılarla elendi. Bir sonraki sezon lig şampiyonluğunu kazanan Lucescu, Avrupa’da da güçlü rakiplerin yer aldığı grupta dikkat çeken bir performans ortaya koydu ancak kupada Erzurumspor yenilgisi hayal kırıklığı oldu. Şampiyonluğa rağmen Galatasaray yönetiminin Fatih Terim’i yeniden göreve getirme kararı sonrası takımdan ayrılan Rumen teknik adam, bu kez Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Siyah-beyazlılarda kısa sürede sistemini oturtan Lucescu, takımı liderliğe taşıdı ve sezon sonunda yalnızca bir yenilgiyle şampiyonluğa ulaştı; ayrıca UEFA Kupası’nda çeyrek final görerek kulüp tarihinin Avrupa’daki en dikkat çekici başarılarından birine imza attı. Ertesi sezon Beşiktaş hem ligde hem Avrupa’da güçlü bir görüntü çizse de Samsunspor maçında yaşanan kırılma, ardından gelen puan kayıpları ve Valencia’ya elenilmesiyle tablo tersine döndü. Türkiye Futbol Federasyonu ve futbol kamuoyuyla yaşadığı sert gerilimler, tartışmalı açıklamaları ve medyayla karşı karşıya gelişi de bu döneme damga vurdu; böylece Lucescu’nun Türkiye yılları, kupalar ve büyük başarıların yanı sıra yoğun polemiklerle de hafızalarda kaldı.

Mircea Lucescu, 2017 yılında Türkiye Milli Takımı’nın başına geçti. Bu dönemde kısa vadeli sonuçlardan çok yeniden yapılanma sürecine odaklanan bir anlayış benimsedi. Genç oyunculara daha fazla alan açmayı hedefleyen Lucescu, Türk futbolunda geleceğe dönük bir yapılanmanın işaretlerini veren isimlerden biri oldu. İstenen sonuçlar tam anlamıyla alınamasa da bu süreç, genç oyuncuların ön plana çıkması bakımından dikkat çekti.

2024 yılında yeniden Romanya Milli Takımı’nın başına geçen Lucescu, kariyerinin ilerleyen döneminde de futbolun içinde aktif kalmayı sürdürdü. 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda göreve getirilen deneyimli teknik adam, yılların birikimini bir kez daha ülke futbolu için kullanmaya başladı. Böylece Mircea Lucescu, futbolculuktan teknik adamlığa uzanan uzun kariyerinde hem geçmişin tecrübesini hem de modern futbolun ihtiyaçlarını aynı çizgide buluşturan isimlerden biri olarak öne çıktı.