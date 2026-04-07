Düşmana korku salan ROKETSAN'dan 1 milyar dolarlık dev hamle

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Bundan sonraki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla, bu yatırım miktarına 2 milyar dolar daha ekleyerek 3 milyar dolara ulaştırmayı istiyoruz." dedi.

İkinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni"nin ardından yeni yatırımlara ve şirketin gelecek hedeflerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ROKETSAN için tarihi günlerden birinin yaşandığını ifade eden İkinci, hem tamamlanan tesislerin açılışının yapıldığını hem de yeni üretim alanlarının temelinin atıldığını belirtti.

Kırıkkale'de hizmete alınan Yakıt Üretim Tesisi hakkında bilgi veren İkinci, "Kırıkkale'deki Yakıt Üretim Tesisimiz, 25 bin dönüm arazi üzerinde kurulan çok büyük bir teknoloji kompleksidir. Türkiye'nin yakıt üretim kapasitesini 5 katına çıkartan bu yatırımın toplam bedeli 450 milyon dolar seviyesindedir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyük harp başlığı tesisinin de ROKETSAN bünyesinde çalışmaya başladığını bildiren İkinci, bu sayede tank savarlar ile TAYFUN balistik füzesi ve penetrasyon harp başlıklarının üretilebileceği kritik bir altyapının ülkeye kazandırıldığını vurguladı.

Açılışı yapılan Teknoloji Ar-Ge Merkezi'nin önemine de değinen İkinci, yaklaşık bin kişilik araştırma ve geliştirme ekibine ev sahipliği yapacak merkezin, güçlü bir laboratuvar altyapısıyla donatıldığını anlattı.

Hizmete alınan 3 dev tesisin yanı sıra Hava Savunma ve Balistik Füze Üretim Tesisi'nin de temel atma töreninin gerçekleştirildiğini hatırlatan İkinci, şöyle konuştu:

"Bu tesis 72 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve mevcut nihai entegrasyon kapasitemizi katbekat artıracaktır. Bu yatırımların tümüne baktığımızda, toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Bundan sonraki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla, bu yatırım miktarına 2 milyar dolar daha ekleyerek 3 milyar dolara ulaştırmayı istiyoruz."

Yeni yatırımların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne balistik, seyir ve tank savar füze teslimatlarının gerçekleştirildiğini belirten İkinci, bu durumun ROKETSAN'ın seri üretim kabiliyetini üst seviyelere taşıdığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

"Geçen yıl 10 milyar doların üzerinde yeni sipariş aldık"

İhracat rakamları ve gelen siparişlere yönelik bir soruyu da yanıtlayan İkinci, kurumun 50'ye yakın ülkeye ürün sağladığını ve ihracatını hızla artırdığını ifade etti. İkinci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ROKETSAN geçen yıl 10 milyar doların üzerinde yeni sipariş aldı. İhracat anlamında 2025'i yüzde 100'ün üzerindeki bir artışla tamamladık. Hem iç pazarda kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı hem de yurt dışındaki dost ve kardeş ülkelerin ihtiyacı için bu kapasite yatırımlarını yapmamız gerekiyor. Bu kapasite yatırımları aslında çok uzun süredir tasarlanmış ve planlanmış adımlardır. Bugün açılışını yapmış olduğumuz tesislerin çalışmaları çok öncesinden başlamıştı. Bundan sonraki süreçte de kazandığımız bütün parayı altyapı yatırımlarına ve seri üretim kabiliyetinin artırılmasına harcayacağız. ROKETSAN sadece Türkiye'nin değil, 50'ye yakın ülkenin de ürün sağlayıcısı konumundadır ve roket ile füze teknolojilerini ihraç ettiği ülkeler arasındadır. Bu büyük sipariş sorumluluğunu yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız."​​​​​​​

Milli uzay araçları için gün sayılıyor

Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim çalışmalarında gelinen son noktayı da paylaşan İkinci, şunları kaydetti:

"Şimşek 1 ve 2 projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz gibi ROKETSAN, Türkiye'yi uzaya bağımsız olarak ulaştırabilecek teknolojileri geliştiriyor. İçinde bulunduğumuz merkezde bu çalışmaların bir kısmı yürütülüyor. İnşallah en kısa zamanda, kendi uydumuzu uzaya taşıyacak olan ve tamamıyla yerli, milli imkanlarla gerçekleştirilmiş uzay araçlarımızı hayata geçireceğiz ve bunu başarıyla fırlatacağız. Bunun için de açıkçası gün sayıyoruz."