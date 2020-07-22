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Erzurum'da yaban hayatı fotokapanlar ile izlenecek

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:29:14 -
Erzurum'da yaban hayatı fotokapanlar ile izlenecek

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla 5 ilçedeki avlak alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü uzman personelince, kurumun sorumluluk sahasındaki ilçelerden Tortum, Uzundere, İspir, Oltu ve Olur'daki avlaklar ile yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında tespit edilen uygun alanlara fotokapan yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bu karar üzerine söz konusu ilçelerdeki bir çok noktaya yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, hem yaban hayatı izlenecek hem de kaçak avcılara karşı kontroller gerçekleştirilecek.

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