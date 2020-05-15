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Erzurum’da Vakıf Haftası dolayısıyla bin 200 aileye gıda yardımı

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında bölge genelinde bin 200 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:44:17 -
Erzurum’da Vakıf Haftası dolayısıyla bin 200 aileye gıda yardımı

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında bölge genelinde bin 200 aileye gıda yardımında bulunuldu.


Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin, 11-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Vakıf Haftası’nın bu yılki temasının "Vakıf medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" olduğunu belirterek, "Dünya genelinde yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan salgın korona virüs nedeniyle Vakıf Haftası etkinlikleri sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçları aracılığı ile kutlanmaktadır. Erzurum bölgesinde kurulan Arife Hanım Binti Abdullah’tan, Salih Bin Mehmed’e, Hacı Derviş Ağa’dan, Tezkereci Ömer Ağa’ya kadar binlerce hayırsever ecdadın, zamanında bizlerde bıraktığı vakıfların gelirleriyle yapılmasını arzu ettikleri hayır şartlarını, Bölge Müdürlüğümüz her ay düzenli bir şekilde yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerimize, “alan el veren eli görmesin” ilkesine riayet edilerek, bin 296 aileye kuru gıda paket yardımı, 212 yetim-öksüz ve engelli vatandaşımıza aylık muhtaç aylığı, bin 528 öğrencimize burs yardımı, kültürel varlıklarımızın ise onarım ve restorasyonları yapılarak, gelecek nesillere intikal etmesi sağlanmaktadır" dedi.


Keskin, "Hoşgörü ve sevginin artması, şefkat ve merhamet duygularının gelişmesi dileklerimle, vakıflara gönül veren, vakfeden, vakıflara hizmeti geçen tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyor, içinde bulunduğumuz Vakıf Haftası’nın hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederek, tüm halkımızın Ramazan-ı Şerif’ini tebrik eder, şimdiden hayırlı bayramlar dilerim" diye konuştu.

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