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Erzurum’da Türkiye Kick Boks Şampiyonası heyecanı başladı

Türkiye’nin 81 ilinden sporcuların katılımın sağlandığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası heyecanı Erzurum’da başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 16:23
Erzurum’da Türkiye Kick Boks Şampiyonası heyecanı başladı

Türkiye’nin 81 ilinden sporcuların katılımın sağlandığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası heyecanı Erzurum’da başladı. 7 gün sürecek şampiyonanın sonucunda Milli Takım’a gidecek oyuncular belirlenecek.


Spor kulüplerinden ferdi olarak Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na katılım sağlayan yaklaşık 4 bin sporcu, minderde; Kick light contact, Light contact, Point fighting, ringde ise Full contact, K1 rules contact, Lowkick contact kategorilerinde ter dökecekler. Müsabakalar sonucu birinci olan sporcular, Türkiye’de yapılacak Dünya Şampiyonası’nda ve Macaristan’da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.


Sadece tatemilerden 2 bin 638 sporcunun başvuru yapmış olduğu şampiyonaya, ring ve ferdi sporcular da eklendiği taktirde Erzurum, sporcu akınına uğramış olacak. 5 bine aşkın sporsevere Kick Boks heyecanı yaşatacak şampiyonada Milli Takım’a seçilecek sporcular da büyük bir konsantrasyon ile maça çıkıyor. Türkiye’yi, uluslararası alanda temsil etmek için büyük bir özgüven ile hazırlanan sporcuların hedefi, dereceye girip Türk bayrağını göndere çektirmek.


Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir hafta sürecek Türkiye Şampiyonası’nın sonucundaşeffaf bir Milli Takım seçmelerimiz olacak. Bu şampiyonaların en büyüğü 3 tane büyük şampiyonanın ardından en fazla puanı alan sporcularımız, gerek gençlerde gerekse büyüklerde milli formayı giyecektir. Erzurum’da son şampiyona yapılıyor. Bu şampiyonanın ardından Milli Takım belirlenecek. Ağustos ayında Milli Takım kampının ardından da Avrupa Şampiyonası, Büyükler Dünya Şampiyonası ve ikinci ayağı Türkiye’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılacak sporcular burada belirlenecek” dedi.


Türkiye Kick Boks Federasyonu Tatami Sporları Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sami Türk ise, “Dereceye girerek buradan çıkan sporcular kasım ayında Maceristan’da düzenlenecek şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek. 94 hakemin görev yaptığı müsabakaya gelebilmenin şartı; her bir sporcunun ilinde derece yapıp birinci olması. İlinde dereceye girebilmek için de gençler kategorisinde her sporcunun turuncu kemeri olmak zorunda. Sporcuların en az bir yıl boyunca çalışıyor olması gerekiyor. 3 büyük şampiyonamızda en yüksek puanı alan sporcu, en az üç maçta derece yapmak zorundadır. Derece yapan sporcu şampiyonaya katılmaya hakkı kazanır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:23
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