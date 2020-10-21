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Aktüel Erzurum'da "Türkiye Azerbaycan dostluk yürüyüşü" düzenlendi
Aktüel

Erzurum'da "Türkiye Azerbaycan dostluk yürüyüşü" düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:20:22 -
Erzurum'da "Türkiye Azerbaycan dostluk yürüyüşü" düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek amacıyla "İki devlet tek yürek" sloganıyla dostluk yürüyüşü düzenlendi.

Yakutiye Medresesi önünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla bir araya gelen gruptakiler, Ermenistan güçlerinin saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek amacıyla ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayrakları eşliğinde Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Buradaki Atatürk Anıtı önünde toplanan gruptakiler, İstiklal Marşı okudu.

Yürüyüş sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Azerbaycan'ın haklı davasına destek vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

"İki devlet tek yürek" sloganıyla Azerbaycan için destek yürüyüşü düzenlediklerini ifade eden Taşkesenligil, şunları kaydetti:

"İki ayrı devlet ama tek millet olan Türk ve Azerbaycan bayraklarını dalgalandırarak birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya bir kez daha haykırmak ve ilan etmek için buradayız. Ermenistan yıllardır Dağlık Karabağ'da Müslüman Azerbaycan halkına zulmetmekle kalmayıp Azerbaycanlı kardeşlerimizi de şehit etmiştir. Azerbaycan ordusu da işgalci ve Müslümanları katleden Ermenistan güçlerini topraklarından atmak için savaş vermektedir. Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Azerbaycan'ın haklı davasına destek vermektedir."

Palandöken Masterler Koşu Grubu üyesi Fatih Tüzemen de dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını tüm dünyaya duyurmak için yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye Azerbaycan dostluk yürüyüşüne katılan vatandaşlardan Güngör Şenses ise millet olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını kaydetti.

Gruptakiler daha sonra dağıldı.

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