Erzurum'da turist sayısı 8 ayda yüzde 36,9 artarak 428 bin 563'e çıktı

Erzurum'da 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artışla 428 bin 563'e ulaştı. Kent, yıl sonunda 600 bin turist sınırını aşmayı hedefliyor.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre 2025'in ilk 8 ayında 313 bin 4 olan ziyaretçi sayısı, bu yıl aynı dönemde 115 bin 559 kişilik artış gösterdi. Geçen yılın tamamında kenti 493 bin 641 turist ziyaret etmişti; 2026'nın ilk 8 ayındaki rakam, bu yıllık toplamın yüzde 86,8'ine karşılık geliyor.

En yüksek artış yüzde 61,8 ile ocakta

İlk 8 ayın tamamı artışla geçti. Ocak 2025'te 40 bin 466 olan turist sayısı, Ocak 2026'da 65 bin 465'e çıktı; yüzde 61,8'lik bu oran, yılın en güçlü aylık büyümesi oldu.

Şubatta artış yüzde 44,2, martta yüzde 41,3, nisanda yüzde 39,4 olarak kaydedildi. Mayıs yüzde 28,7, haziran yüzde 32,7, temmuz yüzde 31, ağustos ise yüzde 24,1 artışla tamamlandı. Veriler, turizm hareketliliğinin yalnızca kış aylarıyla sınırlı kalmayıp yılın tamamına yayıldığını ortaya koydu.

Geceleme 761 bini aştı, yerli turist sayısı 403 bin 634'e çıktı

Turist sayısındaki yükseliş konaklama sürelerine de olumlu yansıdı. 2025'in ilk 8 ayında 596 bin 896 olan toplam geceleme sayısı, 2026'nın aynı döneminde yüzde 27,5 artarak 761 bin 278'e çıktı. Kent bu performansla, geçen yılın 12 aylık geceleme toplamı olan 936 bin 489'un yüzde 81,3'ünü ilk 8 ayda yakaladı.

Hareketliliğin en büyük paydaşı yerli turistler oldu. Kentte konaklayan yerli turist sayısı, geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 41,3 artışla 285 bin 650'den 403 bin 634'e yükseldi. Yerli turistlerin geceleme sayısı da yüzde 31 artarak 548 bin 205'ten 719 bin 943'e ulaştı.

Son 4 ayda benzer performans halinde yıllık turist sayısının 600 bini aşması öngörülüyor

Erzurum, 2025'in Eylül-Aralık döneminde 180 bin 635 turist ağırlamıştı. Yılın kalan 4 ayında geçen yıla yakın bir hareketlilik ya da benzer bir performans görülmesi halinde, kentin yıllık turist sayısının 600 bin barajını rahatlıkla aşacağı öngörülüyor.

Sektör temsilcilerinin beklentisi ise istikrarlı seyrin sürmesi durumunda toplam geceleme sayısının yıl sonunda ilk kez 1 milyon sınırını geçmesi yönünde.