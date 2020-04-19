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Aktüel

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye para cezası

2020-04-19 21:43:50 -
Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye para cezası

ERZURUM (AA) - Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 91 kişiye 174 bin 882 lira idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yayımladığı genelge kapsamında, aralarında Erzurum'un da olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Vatandandaşların sınırlandırmaya büyük ölçüde uyduğu görülen kent genelinde polis ve jandarma ekipleri aralıksız kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, kısıtlama döneminde kent merkezi ile ilçelerde yasağı ihlal eden 91 kişiye toplam 174 bin 882 lira idari para cezası uyguladı.

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