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Aktüel

Erzurum’da Ramazan öncesi kadayıfa talep arttı

Erzurum’da Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan Kadayıf dolması için kadayıf imalatçılarının önünde yoğunluk yaşanmaya başladı.

2020-04-21 09:24:21 -
Erzurum’da Ramazan öncesi kadayıfa talep arttı

Erzurum’da Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan Kadayıf dolması için kadayıf imalatçılarının önünde yoğunluk yaşanmaya başladı.


Kadayıf almak için işyeri önünde bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına riayet ederek kadayıf aldı. İş yeri kalite kontrol uzmanı Şeref Kul, Erzurum’da ramazan ayı ile birlikte kadayıf satışlarının arttığına dikkat çekerek, “Diğer zamanlara oranla 2-3 kat satışlar artabiliyor. Vatandaşlarımızın Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz. Kadayıf dolması iftar sofralarında yoğun tüketilir. Bizde halkımızın ihtiyacı doğrultusunda üretimi karşılayabilmek için gerekli tedbirlerimizi aldık” diye konuştu.

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