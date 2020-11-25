  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:33:51 -
Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası kesildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 20 kişiye, 18 bin lira ceza kesildi.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler ile duraklarda polis ekiplerince, sigara içme yasağının yanı sıra maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın da katıldığı kontrollerde, vatandaşlar, kurallara uymaları konusunda ikaz edildi. Maske takmayan ve yasak olan alanlarda sigara içenlere de para cezası uygulandı.

Denetimlerde, bu kuralları ihlal eden 20 kişiye 18 bin lira ceza kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yerli aşıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Türkiye ile Katar imzalıyor! Tarih verildi
Dünya

Türkiye ile Katar imzalıyor! Tarih verildi

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, perşembe günü Türkiye ile Katar arasında 8'den fazla anlaşma imzalanacağını söyledi...
Rakam şoke etti! EPGİS duyurdu: Benzine büyük zam!
Ekonomi

Rakam şoke etti! EPGİS duyurdu: Benzine büyük zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay