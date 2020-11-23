Erzurum'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 25 kişiye para cezası kesildi

ERZURUM(AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 25 kişiye, 22 bin 500 lira ceza kesildi.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler ile duraklarda polis ekiplerince, sigara içme yasağının yanı sıra maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın da katıldığı kontrollerde, vatandaşlar, kurallara uymaları konusunda ikaz edildi, maske takmayan ve yasak olan alanlarda sigara içenlere para cezası uygulandı.

Denetimlerde, bu kuralları ihlal eden 25 kişiye 22 bin 500 lira ceza kesildi.