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Yerel Erzurum'da korkutan deprem
Yerel

Erzurum'da korkutan deprem

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Erzurum'da korkutan deprem

AFAD verilerine göre Erzurum Palandöken merkezli 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 8,4 km olarak kaydedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD verilerine göre Erzurum Palandöken merkezli 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 8,4 km olarak kaydedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.
Erzurum'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; Erzurum Palandöken merkezli olmak üzere, saat 04: 24'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 8,4 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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