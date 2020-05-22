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Erzurum'da karantina süresi dolan vatandaşlardan geriye teşekkür mektupları kaldı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:08:49 -
Erzurum'da karantina süresi dolan vatandaşlardan geriye teşekkür mektupları kaldı

ERZURUM (AA) - Mali, Nijer, Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilerek Erzurum'daki yurtlara yerleştirilen ve karantina süreleri dolduktan sonra memleketlerine gönderilen vatandaşlar teşekkürlerini bıraktıkları mektuplarla iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Erzurum'a getirilerek Aziziye ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşların 14 günlük karantina süresi sona erdi.

Ekiplerce işlemleri tamamlanan ve otobüslere bindirilen vatandaşlar, memleketlerine gönderildi.

Yurtlardan ayrılanlardan geriye ise odalarda bıraktıkları mektupları kaldı. Binayı temizleyen görevliler, buldukları mektupları yurt yönetimine teslim etti.

Vatandaşlardan Adem Atılgan, mektubunda yetkililere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dadaşlar diyarı güzel ilimiz Erzurum'da bizleri en güzel şekilde misafir ettiniz. Sizlere karşı hata, kusur ettiysek özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım helal olsun. Rabb'im devletimize ve milletimize zeval vermesin. Görevlerinizde üstün başarılar dilerim. Hep birlikte daha ileriye güzel günlere inşallah. Saygılarımla, selam ve dua ile."

Kahramanmaraşlı Bünyamin Cerit ise mektubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua ederek, şunları kaydetti:

"Allah Türk devletini, Türk ordusunu korusun. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ediyorum. Dadaşlar Diyarı Erzurum'un güzel ve sıcak insanları, polis arkadaşlardan, doktorlardan, hemşirelerden AFAD ve Kızılaydan, yemekçi arkadaşlardan hepsinden çok teşekkür ediyorum. Bizi en güzel şekilde ağırladılar ve misafir ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Haklarını hepsi helal etsin. Benim bir hakkım varsa üzerilerinde helal olsun, saygılarımla."


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