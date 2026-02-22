  • İSTANBUL
Erzurum'da kaçak avcılara geçit yok! Jandarma ve Tarım Müdürlüğü ekipleri göllerde kuş uçurtmuyor!
Yerel

Erzurum'da kaçak avcılara geçit yok! Jandarma ve Tarım Müdürlüğü ekipleri göllerde kuş uçurtmuyor!

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarını korumak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla denetimlerini en üst seviyeye çıkardı. Jandarma ekipleriyle omuz omuza saha operasyonlarını yürüten ekipler, İl Müdürlüğü'ne ait teknelerle Erzurum'un sularında kaçak avcıların peşine düştü.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleriyle alakalı çalışmalar çerçevesinde kaçak avlanmanın önlenmesine yönelik denetimlerin yapıldığı ifade edildi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, su ürünlerinin her aşamasında denetimlerin sürdüğü ifade edilerek, "Kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla Jandarma ekipleri ile birlikte sahada görev yapan ekiplerimiz, denetimlerini İl Müdürlüğümüze ait tekne ile yürütüyor. Doğal dengeyi bozacak hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini, sürdürülebilir balıkçılığın ve su ürünleri kaynaklarının korunmasının önceliğimiz olduğu bilinciyle çalışmalarımız sürdürülecek" denildi.

