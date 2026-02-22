Hiç kimse bunu beklemiyordu! 40 yıllık çikolata devi, sessiz sedasız iflas bayrağını çekti
Çikolata pazarının 40 yıllık köklü firması, artan üretim maliyetleri ve hammadde fiyatları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Londra merkezli çikolata üreticisi Marasu's Petit Fours, 40 yılı aşkın faaliyetinin ardından iflas başvurusunda bulundu. Artan üretim giderleri ve gerileyen satış hacmi, şirketi ciddi bir mali çıkmaza sürükledi.
1986’da kurulan firma, uzun yıllar boyunca Birleşik Krallık’ın önde gelen lüks perakendecilerine üretim yaptı. 2006 yılında Prestat bünyesine katılan şirket, Fortnum & Mason, Selfridges ve Harrods gibi prestijli mağazalara tedarik sağlıyordu.
Sektör kaynaklarına göre küresel kakao fiyatlarındaki sert yükseliş ve tüketici talebindeki yavaşlama, iflas kararında belirleyici oldu. Özellikle Afrika’daki üretici ülkelerde yaşanan iklim kaynaklı sorunların hammadde maliyetlerini artırdığı ifade ediliyor.
Öte yandan 1902 yılında kurulan köklü çikolata markası Prestat da finansal zorluklarla gündemde. Piccadilly’deki mağazasını kapatan şirketin, Fransız çikolata üreticisi L'Artisan du Chocolat tarafından devralınacağı belirtiliyor.
