  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum'da jandarmadan çocuklara uzaktan eğitimle trafik dersi
Aktüel

Erzurum'da jandarmadan çocuklara uzaktan eğitimle trafik dersi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:02:22 -
Erzurum'da jandarmadan çocuklara uzaktan eğitimle trafik dersi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Uzundere ilçesindeki jandarma trafik timleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ilkokul öğrencilerinin dersine çevrim içi katılarak trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Uzundere 8. Jandarma Trafik Tim Komutanlığında görevli Uzman Jandarma Çavuş Gökhan Subay, Çağlayan Mahallesi'ndeki Şelale İlkokuluna giderek 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı program üzerinden uzaktan eğitimle trafik dersi verdi.

Öğrencilere sürücüler, yolcular, yayalar ve çocukların uyması gereken trafik kuralları konusunda bilgi veren Subay, öğrencilerden derslerde öğrendiklerini ailelerine de aktarmalarını istedi.

Öğrenci ve öğretmenler de derse katılımlarından dolayı Subay'a ve jandarma trafik timlerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!
Dünya

“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!

Rusya menşeli özel askeri şirket Wagner’de üst düzey görev alan Marat Gabidullin, Suriye’deki Hmeymim Askeri Üssü’nün cesetlerle dolu olduğu..
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avru..
İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı
Dünya

İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay