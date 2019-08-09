Erzurum'da işçilerin eksik maaş protestosu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yapımı süren bir öğrenci yurdunun çatısına çıkan bir grup işçi, taşeron firmanın maaşlarını eksik yatırdığını öne sürerek eylem yaptı.

Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi'nde inşaatı devam eden 750 kişilik öğrenci yurdunda çalışan 67 işçi, Kurban Bayramı için memleketlerine gitmeden önce taşeron firmadan maaşlarını istedi.

Firma tarafından maaşlarının hesaplarına eksik yattığını iddia eden işçilerden 6'sı olaya tepki göstermek için 4 katlı binanın çatısına, 2'si de binanın dışındaki iskeleye çıktı.

İşçiler ile taşeron firma yetkilileri arasında tartışma çıkan eylemde, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Binaya kimsenin girmesini istemeyen işçiler, bu sırada "Hakkımızı istiyoruz", "Pazartesi'nden Cuma'ya kadar oyaladılar", "Ana firma parayı vermiş, taşeron firma vereceğimiz yok diyor" şeklinde bağırıp çatıdan inmedi.

Ellerine aldıkları bezi yakarak çatıyı da yakacaklarını söyleyen işçiler, polisin ikna çabalarına rağmen firma yetkilileri binaya gelene kadar eylemlerine devam etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren eylem sonrası işçiler ikna edilerek çatıdan indirildi.

İnşaatta çalışan işçiler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ustabaşı Nurettin Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'ndan sonra 67 arkadaşıyla yapımı süren binada iş başı yaptıklarını söyledi.

Bayramda ödenmesi gereken parayı aldıklarını aktaran Güneş, "Burada insanlar asgari ücret üzerinden çalışmadıkları için elden denilen para alıyor. 8-9 saat üzerine mesaiye kalan ve üç beş kuruş fazla para almak için dişini tırnağına takan insanlar var. Bu insanlar altıncı aydan itibaren bu paralarını alamadılar." diye konuştu.

Güneş, paralarının kendilerine ödenmediğini öne sürerek, şunları ifade etti:

"Yedinci ay bitti, bayrama gideceğiz, insanlar kurbanını, yol parasını bulup biletini alamadı, ailesine para göndermedi. Bu sabah ana firmayı aradım, mağduriyeti söyledim. Bize ücretlerin ödeneceğini söyledi fakat bizim hak ettiğimiz para ile yatan para arasında uçurum var. Burada çalışan bütün personelin hepsi mağdur. Hiç kimse gerçek manada parasını alamadı. Bu insanlara yazık değil mi? Devlet sana bu parayı ödüyor. Sen benim kazandığım ve hak ettiğim parayı götürüp yatırsana. Beni neden taşeron firmayla uğraştırıyorsun. Biz burada mağdur olduk."