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Kobi Erzurum'da genç girişimciler bir araya geldi
Kobi

Erzurum'da genç girişimciler bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-01 23:24:00 -
Erzurum'da genç girişimciler bir araya geldi

Erzurum Genç Girişimciler Kurulu, Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi, Haziran ayı olağan toplantısını İsmail Suci başkanlığında gerçekleştirdi.

ETSO'da düzenlenen İl GGK İcra Komitesi toplantısında ilk olarak, Haziran ayı faaliyetleri değerlendirildi. İcra Komitesi üyelerinin 2.OSB 3. Etap alanın genişletilmesi ilgili süreç hakkında bilgilendirildiği toplantıda, GGK Başkanı İsmail Suci ile KGK Başkanı Kübra Alioğulları'nın Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmaları değerlendirildi, yapılacak müşterek projeler hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

ETSO bünyesinde faaliyet gösteren Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'nin (ABİGEM) hazırladığı, ETSO Dijital Arşiv Projesi'nin, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'e sunulduğunu belirten İl GGK Başkanı İsmail Suci, Kalkınma Ajansından sağlanacak destekle hayata geçirilecek bu projenin, Oda üyelerinin fayda göreceği çok önemli bir proje olacağını ifade etti.

Toplantıda, Atatürk Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Staj Protokolü hazırlık çalışmaları görüşülerek, Staj protokolü kapsamında 4.sınıfa geçen öğrencilere yönelik iş ve çalışma hayatı için önemli bir başlangıç olma imkanı tanıyacak faaliyetler istişare edildi.

Toplantıda ayrıca, Avrupa Birliği projelerine katılmak adına gerekli hazırlıkların yapılacağı ifade edildi.
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