Erzurum’da gece yarısı panik! Kimse ne olduğunu ilk anda anlayamadı!

Apartmanın 2. katındaki bir dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede apartman sakinlerinde büyük korku ve paniğe sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına yangın tüpleriyle hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın sırasında apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı gözlemlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.