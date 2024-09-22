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Gündem Erzurum'da feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
Gündem

Erzurum'da feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-09-22 19:14:00 -
Erzurum'da feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Kızlarının üniversite kaydı için Zonguldak’tan otomobil ile Erzurum’a doğru yola çıkan Anataca ailesi, yolda talihsiz bir kaza yaşadı. Sulama kanalına düşen otomobilde anne ve baba hayatını kaybederken, kızları aracın düştüğü kanaldan yüzerek kendi imkanları ile çıktı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Anataca (50) ve eşi Birsen Anataca yaşamını yitirirken, kızları Dilay Anataca kazadan yüzerek kurtuldu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aziziye ilçesi Çiğdemli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan Anataca ailesi, Atatürk Üniversitesi'ni kazanan kızları Dilay'ın kaydını yaptırmak üzere Erzurum'a doğru yola çıkmıştı. Mustafa Anataca'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına uçarak ters döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİ İMKANLARI İLE YÜZEREK ÇIKTI

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Mustafa ve Birsen Anataca'nın cansız bedenleri araçtan çıkarıldı. Çiftin kızları Dilay Anataca ise kendi imkanlarıyla kanaldan yüzerek çıkmayı başardı ve kaza yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. . Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KIZLARININ ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN ERZURUM'A GELİYORLARDI

Bu arada Zonguldak'ta yaşayan Anataca ailesinin Atatürk Üniversitesi'ni kazanan kızları Dilay'ın kaydını yaptırmak için yola çıktıkları belirlendi.

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