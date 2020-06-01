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Aktüel

Erzurum'da bir şehide ait olduğuna inanılan mezar definecilerin hedefi oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-01 19:20:42 -
Erzurum'da bir şehide ait olduğuna inanılan mezar definecilerin hedefi oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum’da bir grup defineci, yıllar önce bir savaşta şehit düştüğüne inanılan kişiye ait olan mezarı tahrip etti.

Oltu ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi'nde yıllar önce savaşıp köyün yüksek tepesinde şehit düşen kişiye ait olduğuna inanılan mezar, definecilerin hedefi oldu.

Mezarı tahrip eden defineciler, açtıkları çukuru da öylece bıraktı.

Mahalleli, mezarın yanı başındaki ağacın dallarına çeşitli şekilde adaklar adayıp, burada kurban kesiyordu.

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