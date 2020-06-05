Erzurum’da binlerce vatandaş cuma namazı kılmak için kent meydanlarına akın etti

Normalleşme süreci çerçevesinde 29 Mayıs’ta kılınan ilk cuma namazının ardından bugün Erzurum Lala Paşa Kent Meydanında ikinci cuma namazı kılındı. Cuma namazını kılmak üzere binlerce vatandaş namaz meydanlara akın ederken namazı Lala Paşa Cami İmamı Musa Dağ kıldırdı.

Korona Virüsü tedbirleri kapsamında uzun süredir cuma namazı kılamayan vatandaşlar normalleşme süreci çerçevesinde 29 Mayıs Cuma günü ilk Cuma namazlarını kıldı. Bugün yani 5 Haziran Cuma günü ise ikinci cuma namazını kılmak için vatandaşlar camilere ve kent meydanlarına akın etti.

Cuma namazı kılınabilmesi için belirlenen camilere ve meydanlara giden vatandaşlara girişlerde görevli ekipler tarafından dezenfektan ve maske dağıtıldıktan sonra seccadeler verildi. Daha önceden sosyal mesafe kurallarına uyularak vatandaşlar için bir metrelik mesafeler ayarlanarak çizgiler çekildi. Cuma namazlarını kılmaya gelen vatandaşlar ise kurallara uyarak kendilerine belirlenen alanlarda namazlarını eda etti. Namaz öncesi Yakutiye Belediyesi ekiplerince vatandaşlara seccade dağıtıldı.

Erzurum Lala Paşa Kent Meydanında gerçekleşen cuma namazına; AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Cumhuriyet Baş Savcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve binlerce vatandaş katıldı.

Cuma namazını kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "İki Aylık pandemi sürecinden sonra Erzurum’a yeni gelebildim. Erzurumlu hemşehrilerimle burada açık alanda da olsa cuma namazı kılabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye bu pandemi sürecinde de ne kadar güçlü bir devlet olduğunu tekrar göstermiş oldu. Bütün dünya kıvranırken biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu süreci en iyi şekilde geçirdik. Aynı zamanda bu süreci iyi bir şekilde yönetemeyen bazı ülkelere de yardımlarda bulunduk. Yakın bir zamanda insanlarımız daha çok rahat edecek ve camilerimizin içinde de namazlarımızı kılmaya başlayacağız. Lokantalarımız kafelerimiz ve kıraathanelerimiz açılmaya başladı. Bununla beraber vatandaşlarımız da işlerine başladı. Sağlık bakanımız ve sağlık ekiplerimizin uyarılarına dikkat ederek sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaya devam edersek bu süreçleri daha iyi atlatacağız’’ dedi.

Uzun bir süreçten sonra cemaatle namaz kılabileceği için mutlu olduğunu kaydeden Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise, "Cuma namazlarımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. İslam şehirlerinin en önemlilerinden biri olan Erzurum’da görevime bugün itibariyle başladım. Uzun bir süre sonra cemaatle namaz kılabileceğim için çok memnunum’’ açıklamalarında bulundu.

Cuma namazı kılabildiği için huzurlu olduğunu belirten vatandaşlar, ‘’Açık havada namaz kılabilmek daha farklı bir huzur veriyor. Cuma namazımızı kılabildiğimiz içi ise ayrı bir mutluyuz. Bize bu imkanı sunanlara teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.