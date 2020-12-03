Erzurum'da bakıma muhtaç vatandaşlar sahipsiz kalmıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Darülaceze Vakfı iş birliğiyle 3 yıl önce başlatılan "Yaşlı Bakım Projesi" kapsamında engelli, yaşlı ile bakıma muhtaç vatandaşların bakım ve temizlik hizmetleri aksatılmadan özenle yapılıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AA muhabirine, 3 yıl önce başlatılan proje kapsamında engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların bakım, temizlik hizmetlerinin pandemi kuralları çerçevesinde aksatılmadan yapıldığını söyledi.

Temizlik hizmetlerinin yanı sıra engellerinin kişisel bakımlarının da yapıldığını ifade eden İlbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Verdiğimiz psikososyal destek sayesinde yaşlı ve engellilerimiz özellikle kendilerini yalnız hissetmiyorlar. Yapılan hizmetlerle kıymetli olduklarını, bizim için çok önemli ve değerli olduklarını hissettirmek istiyoruz. Gerçekten bunu hak ediyorlar. Vakıf kültürümüzde de geleneğimizde de özellikle yaşlıya, engelliye, yolda kalmışa destek olma mantığı var. Son zamanlarda sosyal devlet olma yönünde atılan adımlarda bizi daha güçlü kıldı. Devletimizin vermiş olduğu destekler bu anlamda çok iyi."

İlbaş, Erzurum genelinde 6 bin 800 hastaya aylık 1500 lira engelli evde bakım ücreti ödendiğini belirterek, bakım merkezlerindeki 400 civarındaki engellinin de bakımlarının özenle yapıldığı aktardı.

Yakutiye İlçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesinde yaşayan 87 yaşındaki fiziksel engelli Salih Kartaltepe de yapılan hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.